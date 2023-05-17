المقداد: نشكر المملكة العربية السعودية على الدور الذي قامت به خلال الأشهر الماضية من أجل تفعيل العمل العربي المشترك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية المقررة في جدة
2023-05-17
الوزير المقداد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية العرب ويبحث معهم آليات تعزيز العمل العربي المشترك
2023-05-17
المقداد: العلاقات السورية اللبنانية وثيقة والتنسيق مستمر في مختلف المجالات
2023-05-17
سورية تشارك بافتتاح المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في بيلاروس
2023-05-17
السفير عطية: سورية تدعو إلى تصحيح أخطاء الولايات المتحدة وحلفائها بحق اتفاقية الأسلحة الكيميائية
2023-05-16
سوسان: قمة السعودية فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك -فيديو
2023-05-16
مندوب عُمان لدى جامعة الدول العربية لـ سانا: وجود سورية بالاجتماعات سيعطي قوة للتضامن العربي-فيديو
2023-05-16
محليات
محافظة اللاذقية تحدد أجور الفلاحة والحصاد والدراسة للأراضي الزراعية
2023-05-17
مياه حلب تنفذ مشروع خط لتغذية المشافي والمدينة الجامعية بالمياه معفى من التقنين
2023-05-17
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-05-17
استشهاد مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا برصاص مسلحين في إزرع
2023-05-17
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-05-17
وصول شحنة مساعدات روسية إلى اللاذقية
2023-05-16
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الطبية الحيوية في يومه الثاني.. أبحاث متنوعة حول تطبيقات الذكاء الصنعي والأجهزة التقويمية
2023-05-16
رياضة
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-16
بفارق 14 نقطة الوحدة يفوز على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-16
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: سنقدم كل الدعم للارتقاء بمنظومة كرة القدم السورية
2023-05-16
ملعب الاتحاد على موعد مع قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد
2023-05-16
تأهل فريقي تشرين وفيروزة لنهائي كأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات
2023-05-16
رايباكينا تتأهل لدور الثمانية من بطولة روما للتنس
2023-05-15
ليفربول يقسو على ليستر ويواصل طرق باب دوري الأبطال
2023-05-15
اقتصاد
غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-05-17
بدء موسم حصاد محصول الشعير بالسويداء وسط تقديرات بإنتاج 4897 طناً
2023-05-17
السورية للتجارة بحماة: خطة لاستجرار 1500 طن من البطاطا من المزارعين
2023-05-17
جيم روجرز: اقتصاد الولايات المتحدة سيدخل مرحلة الركود بشكل حتمي
2023-05-17
مركزان لاستلام محصول الشعير من الفلاحين في درعا
2023-05-17
استقرار أسعار الذهب
2023-05-17
تراجع أسعار النفط
2023-05-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد: العرب يرحبون بالدور السوري ولا خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية
بمشاركة سورية… بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية المقررة في جدة
الوزير المقداد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية العرب ويبحث معهم آليات تعزيز العمل العربي المشترك
المقداد: العلاقات السورية اللبنانية وثيقة والتنسيق مستمر في مختلف المجالات
الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة
السفير عطية: سورية تدعو إلى تصحيح أخطاء الولايات المتحدة وحلفائها بحق اتفاقية الأسلحة الكيميائية
مندوب عُمان لدى جامعة الدول العربية لـ سانا: وجود سورية بالاجتماعات سيعطي قوة للتضامن العربي-فيديو
الرئيس الأسد يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحديث يتمحور حول تعزيز مكانة سورية مجدداً على الخارطة الكروية
المقداد: نشكر المملكة العربية السعودية على الدور الذي قامت به خلال الأشهر الماضية من أجل تفعيل العمل العربي المشترك
2023-05-17
2023-05-17
sami
سابق
المقداد: مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك
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من أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة
انظر ايضاً
من أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة
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