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المقداد: مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك

2023-05-17

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من أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة

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