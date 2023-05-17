SCS-NET
الشريط الإخباري

المقداد: كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سورية على المستويين الإقليمي والدولي

2023-05-17

انظر ايضاً

من أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved