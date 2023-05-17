افتتاح معرض للمشغولات اليدوية في معهد الاقتصاد المنزلي بحلب

حلب-سانا

تضمن معرض المشغولات اليدوية الذي افتتحته مديرية التربية في حلب اليوم لطلبة معهد الاقتصاد المنزلي أعمالاً ومعروضات متنوعة من الصوف والكروشيه والتطريز والخياطة وتدوير توالف البيئة والرسم على الخشب والرسم والزخرفة.

وأوضح مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن المشغولات المعروضة هي نتاج لجميع الدروس النظرية التي تلقاها طلبة السنة الأولى خلال العام الدراسي، وتجسيد للجانب العملي للتعليم والتدريب لهم وتتويج لأعمالهم.

ولفتت مديرة معهد الاقتصاد المنزلي كوثر المولى إلى أن المعرض يسهم بتنمية مواهب الطلبة، عبر ربط المعارف النظرية بالخبرات العملية وتعزيز روح العمل الجماعي، كما أنه سيفسح المجال لتقديم طالبات المعهد في السنة الثانية مشاريع تخرجهم خلال عرض للأزياء.

وبين الطالب محمد العثمان أنه قدم نموذجاً في مادة الخياطة، وذلك بتصميم جواكيت سبور مصنوعة من أقمشة قطنية، وهي تتويج لما تعلمه خلال العام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency