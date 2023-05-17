محافظة اللاذقية تحدد أجور الفلاحة والحصاد والدراسة للأراضي الزراعية

اللاذقية-سانا

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية على قرار لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، المتضمن أجور فلاحة الأرض الزراعية والحصاد والدراسة.

وذكر رئيس لجنة تحديد الأسعار في المحافظة عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة الدكتور معلى إبراهيم في تصريح لمراسل سانا أن القرار تضمن تحديد أجور الساعة الواحدة للدراسة بدون عمال بـ 40 ألف ليرة سورية وأجرة الحصاد والفلاحة للدونم الواحد “المازوت المستخدم في التشغيل مازوت زراعي” بـ 35 ألف ليرة سورية.

وتضم اللجنة ممثلين عن مديريتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

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