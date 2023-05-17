بولندا تسلم طائرات (ميغ 29) إلى نظام كييف

وارسو-سانا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده سلمت كل طائراتها من طراز “ميغ29” إلى نظام كييف، حيث يأتي ذلك في سياق الدعم العسكري الغربي المتواصل لأوكرانيا، والذي يهدف إلى تأجيج الأزمة هناك وإطالة أمدها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن دودا قوله اليوم: “سلمنا كل طائراتنا من طراز “ميغ 29″ تقريباً إلى أوكرانيا، وهو ما طلبت منا كييف القيام به”.

وأضاف دودا: إنه “قد تكون هناك صعوبات في إرسال المركبات المتبقية، فهي مجهزة وفق معايير حلف الناتو”، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك عدداً صغيراً من طائرات “إف 16” الأمريكية، لكن لا يوجد حديث عن نقلها إلى كييف.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن إمدادات الأسلحة الغربية وتدفقها إلى نظام كييف آخذة بالازدياد.

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