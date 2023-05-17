من السعودية.. حضور إعلامي كبير قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة جدة المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك بافتتاح المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في بيلاروس
2023-05-17
السفير عطية: سورية تدعو إلى تصحيح أخطاء الولايات المتحدة وحلفائها بحق اتفاقية الأسلحة الكيميائية
2023-05-16
سوسان: قمة السعودية فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك -فيديو
2023-05-16
مندوب عُمان لدى جامعة الدول العربية لـ سانا: وجود سورية بالاجتماعات سيعطي قوة للتضامن العربي-فيديو
2023-05-16
سياسيون عرب لـ سانا: الأنظار تتجه إلى سورية في قمة جدة.. دورها فاعل في تعزيز العمل العربي المشترك
2023-05-16
لقاء تضامني في ملبورن الأسترالية إحياء لذكرى النكبة
2023-05-16
كوزنيتسوفا: عودة سورية إلى الجامعة العربية تعزز العمل باتجاه تمتين الصف العربي
2023-05-16
محليات
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-05-17
استشهاد مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا برصاص مسلحين في إزرع
2023-05-17
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-05-17
وصول شحنة مساعدات روسية إلى اللاذقية
2023-05-16
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الطبية الحيوية في يومه الثاني.. أبحاث متنوعة حول تطبيقات الذكاء الصنعي والأجهزة التقويمية
2023-05-16
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2023-05-16
صباغ يلتقي وفداً برلمانياً إندونيسياً.. أهمية تعزيز العلاقات السورية الإندونيسية في كل المجالات
2023-05-16
رياضة
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-16
بفارق 14 نقطة الوحدة يفوز على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-16
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: سنقدم كل الدعم للارتقاء بمنظومة كرة القدم السورية
2023-05-16
ملعب الاتحاد على موعد مع قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد
2023-05-16
تأهل فريقي تشرين وفيروزة لنهائي كأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات
2023-05-16
رايباكينا تتأهل لدور الثمانية من بطولة روما للتنس
2023-05-15
ليفربول يقسو على ليستر ويواصل طرق باب دوري الأبطال
2023-05-15
اقتصاد
السورية للتجارة بحماة: خطة لاستجرار 1500 طن من البطاطا من المزارعين
2023-05-17
مركزان لاستلام محصول الشعير من الفلاحين في درعا
2023-05-17
استقرار أسعار الذهب
2023-05-17
تراجع أسعار النفط
2023-05-17
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8100 ليرة للدولار
2023-05-17
إكثار بذار حمص: إنجاز الاستعدادات لاستلام بذار القمح والشعير
2023-05-17
ماكارثي: لا اتفاق بالأفق لحل أزمة الدين العام الأمريكي
2023-05-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة
السفير عطية: سورية تدعو إلى تصحيح أخطاء الولايات المتحدة وحلفائها بحق اتفاقية الأسلحة الكيميائية
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