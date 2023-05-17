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من السعودية.. حضور إعلامي كبير قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة جدة المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل

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