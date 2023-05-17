حكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم فساد

باريس-سانا

قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية أصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكماً بحرمان ساركوزي البالغ من العمر 68 عاماً 3 سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، موضحة أن المحكمة قضت بأن ساركوزي سيقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني لمراقبته.

وأشارت إلى أن حكمين مماثلين صدرا عن المحكمة بحق تييري هرتسوغ محامي ساركوزي وكبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.

وأدين الرئيس الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبير في 2014 عن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوغ، مقابل دعم رئاسي لشغل وظيفة في موناكو، واعتبر ممثلو الادعاء أن “هذا السلوك عرض استقلال القضاء للخطر”.

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