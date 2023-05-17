ماكارثي: لا اتفاق بالأفق لحل أزمة الدين العام الأمريكي

واشنطن- سانا

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي اليوم أن حل أزمة الدين العام الأمريكي ما زال يتطلب الكثير من العمل والوقت.

ونقلت فرانس برس عن ماكارثي قوله في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس اليوم: إن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنب تخلف كارثي عن السداد ما زالت تتطلب كثيرا من العمل، خصوصا أن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقا.

وكان المستثمر الأمريكي والدولي المعروف جيم روجرز كشف في وقت سابق اليوم أن ارتفاع الدين القومى للولايات المتحدة سيتسبب بمشاكل اقتصادية خطيرة لها في المستقبل وسيفقدها مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم.

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