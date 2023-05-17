شويغو ينفي مزاعم نظام كييف حول إسقاطه صواريخ كينجال الروسية

موسكو-سانا

سخر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من مزاعم النظام في كييف حول اعتراضه ستة صواريخ روسية من طراز “كينجال” الفرط صوتية، مؤكدا أنها لا تتوافق مع الواقع لأن موسكو لم تطلق هذا العدد من الصواريخ.

ونقل موقع وزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله اليوم: “لم تطلق روسيا هذا العدد من صواريخ كينجال الذي زعمت كييف أنها أسقطته”.

وأشار إلى أن عدد عمليات الاعتراض الأوكرانية أكبر بثلاث مرات مما أطلقنا، هم دائما يخطئون بتحديد أنواع الصواريخ لذلك لا يصيبون.

وأكد شويغو أن صاروخ “كينجال” الذي تفوق سرعته سرعة الصوت دمر نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي “باتريوت” في كييف.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق اليوم عن توجيه ضربة جوية مكثفة على نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك أماكن تخزين الذخيرة والأسلحة من الدول الغربية.

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