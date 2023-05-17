إخماد حريق نشب في منطقة عمريت بمحافظة طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع وحدات الدفاع المدني وبمؤازرة عدد من الآليات الهندسية في مديرية الخدمات الفنية، حريقا اندلع اليوم في منطقة عمريت بالقرب من مركز الدفاع المدني حيث أتى على ما يقارب 8 دونمات من أراضي البور في المنطقة.

وبين قائد فوج الإطفاء العقيد سمير شما في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق اندلع في الأعشاب اليابسة والمهملات وبعض الأشجار، وإن وجود الأعشاب وكثافتها واتساع المساحة أدى إلى انتشار النار في كل الإتجاهات، مما استدعى استخدام خمس سيارات من فوج الإطفاء وسيارتين من الدفاع المدني.

وأشار شما إلى أن العمل لإخماد الحريق وتبريده استهلك وقتا وجهدا أكبر ،وتمت الإستعانة بالخدمات الفنية لشق طريق أمام النيران واقتصرت الأضرار على الأعشاب اليابسة بمساحة 8 دونمات من الأراضي في المنطقة.

وأكد شما ضرورة تعاون المواطنين وعدم إشعال النيران وأخذ الحيطة والحذر في تنظيف أرضهم وحول منازلهم، وإلتزامهم بقص الأعشاب ومساعدة فرق الإطفاء في الوصول بأسرع وقت ممكن إلى الحريق وخصوصا في موسم الحصاد المقبل وعلى ضرورة الإبلاغ عن الحريق عبر الإتصال على الأرقام المجانية 188و113.

نجوى العلي

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