تنظيم عدد من الضبوط التموينية لمخالفات في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص سيارات لتوزيع الفروج الحي وأجزاء الفروج بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير.

وأشار المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم أيضاً ضبط مسالخ فروج في المدينة بمخالفات إعطاء فواتير غير نظامية، وعدم إعطاء فواتير وممارسة مهنة ذبح الفروج الحي دون الحصول على الترخيص اللازم كما تم ضبط محلات لبيع الفروج المنظف وسندويش الشاورما في المدينة ومنطقة تلكلخ بمخالفات الاعلان والبيع بسعر زائد.

وأضاف اليوسف : إنه تم أيضاً ضبط منشأة لصناعة كراسي البلاستيك في منطقة حسياء بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة وضبط مخبز تمويني في المدينة بمخالفة إنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص ومعتمد خبز تمويني في المدينة بمخالفة نقل الخبز بدون سلل بلاستيكية كما تم ضبط محطة محروقات في المدينة بمخالفة النقص في الكيل.

وشملت الضبوط بحسب اليوسف ضبط محل لبيع الألبسة بالجملة في المدينة بمخالفات بيع ألبسة تحمل بطاقة بيان ناقصة وعدم إبراز فاتورة وإعطاء فاتورة غير نظامية وضبط محل لبيع الأدوات المنزلية بالجملة في منطقة حسياء بمخالفة إبراز فاتورة غير نظامية، وضبط محلات لبيع الخضار والفواكه في سوق هال المدينة بمخالفة عدم إعطاء فواتير.

وتابع: إنه تم ضبط محلات لبيع مواد السمانة في المدينة ومنطقة شين بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر، وضبط معتمدي غاز منزلي في منطقة حسياء والرستن بمخالفة التوقف عن استجرار المادة دون إذن مسبق مما أدى لتأخر وصول المادة لمستحقيها، وضبط فعاليات متنوعة في المدينة والريف بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير لمادة الفروج المنظف وأجزائه وبيض المائدة وسندويش الشاورما والسكر وغيرها بالإضافة لسحب عينات للتحليل والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

صبا خير بيك

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