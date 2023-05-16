رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: سنقدم كل الدعم للارتقاء بمنظومة كرة القدم السورية

دمشق-سانا

أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مستوى كرة القدم السورية ونتائجها الإيجابية في المنافسات القارية والدولية في تطور متنام.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الشيخ سلمان أن المنتخبات والأندية السورية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات الكروية المقبلة بما تمتلكه من لاعبين مميزين ، وما تتحلى به من إرادة قوية لتمثيل بلدهم بصورة مشرفة وأشار الشيخ سلمان إلى أن الاتحاد الآسيوي حريص على تقديم كل أشكال الدعم المتنوعة للارتقاء بمنظومة كرة القدم السورية وذلك عبر مختلف برامج التطوير الفني والإداري بما يعزز خطط الاتحاد السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للعبة على مختلف الأصعدة.

وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي استحسانه لجهود الاتحاد السوري على صعيد رعاية المنتخبات الوطنية والاهتمام بالمواهب والارتقاء بالكوادر التدريبية والتحكيمية والإدارية والحرص المتواصل على تهيئة الأرضية الخصبة لتطور ونمو المسابقات مبدياً إعجابه بالمستويات المتميزة للدوري السوري والحضور الجماهيري الكبير الذي يواكب المباريات.

وحول مشاركة المنتخب السوري في كأس آسيا المقبلة في قطر مطلع العام المقبل، اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي أن منتخب سورية قادر على ترك بصمة مميزة في البطولة بفضل ما يمتلكه من نجوم لهم صولات وجولات في الملاعب العربية الآسيوية ، بالإضافة الى وجود جهاز فني خبير بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر، مؤكداً أهمية الإعداد الجاد للمشاركة في البطولة بما تمثله من استحقاق قاري كبير يضم نخبة منتخبات القارة الآسيوية.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الآسيوي بدأ زيارته إلى سورية أمس بغية الاطلاع على واقع الملاعب السورية لدعم رفع الحظر عنها والاجتماع مع مفاصل الرياضة السورية لبحث كل ما فيه خير لكرة القدم السورية.

محمد الخاطر

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