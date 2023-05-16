الاستخبارات الأوكرانية تقر باغتيالها العديد من الإعلاميين والمدنيين الروس

كييف-سانا

أقر رئيس الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام كييف كيريل بودانوف اليوم بالوقوف خلف العديد من حوادث استهداف الصحفيين في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بودانوف في رده على سؤال حول ما إذا كانت الاستخبارات الأوكرانية ستستهدف الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف والفيلسوف ألكسندر دوغين بالقول:” نحن بالفعل استهدفنا الكثير من الشخصيات الروسية سواء كانت إعلامية أم عامة لكنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان السياسي الروسي زاخار بريلبين ضمن قائمة الأهداف الأوكرانية أم لا”.

ولقيت داريا دوغينا حتفها في انفجار سيارة بالعاصمة الروسية موسكو في الـ 20 من آب الماضي وهي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين وكانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

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