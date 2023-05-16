الاتحاد الأوروبي: زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى دوله بنسبة 30 بالمئة

وارسو-سانا

ذكرت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي” فرونتكس” اليوم أن الدخول غير النظامي إلى الدول الأعضاء زاد بنسبة 30 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مركزا لها في بيان : أن “عدد الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية خلال الفترة المذكورة بلغ 80700 شخص” مشيرة إلى أن” الرقم المذكور يعد الأعلى منذ عام 2016 “.

ولفت البيان إلى دخول 42165 شخصاً إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط بينما وصل عدد الوافدين إلى دول الاتحاد بطريقة غير نظامية عبر غربي البلقان إلى 22546 شخصاً.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا مع ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بسبب الفوضى وانتشار الإرهاب.

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