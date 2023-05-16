المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق يوم الأحد الرابع من حزيران الساعة الثانية عشرة ظهراً موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير.

وأشار المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 21-5-2023 ولغاية يوم الإثنين 29-5-2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

ويجري المعهد الامتحان مرة كل ثلاثة أشهر، ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

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