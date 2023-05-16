ملعب الاتحاد على موعد مع قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد

لندن-سانا

الفريق الملكي ريال مدريد لتكريس عقدته أمام أزرق مانشستر وسطوته الأوروبية، والسيتي صاحب الأرض والجمهور لرد الدين والاقتراب من الخطوة الأولى في طريق تحقيق الثلاثية التاريخية.

يستضيف ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنكليزية غداً الأربعاء قمة إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، حين يحل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بالفوز به ضيفاً على مانشستر سيتي الإنكليزي الباحث عن أول ألقابه بالبطولة.

السيتي الذي كان يبحث في مباراة الذهاب عن الثأر بعد خروجه في الموسم الماضي أمام الريال لا يزال يحتفظ بالأمل في تحقيق الإنجاز والعبور من الفريق الملكي إياباً.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب السنتياغو برنابيو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف… حيث منح فينيسيوس جونيور التقدم للريال، ليعادل كيفين دي بروين الكفة للسيتي .

كتيبة غوارديولا ستحاول عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي و حسم الأمور من البداية، متسلحة بعامل الأرض والجمهور ، حيث فاز السيتي في جميع مبارياته وعددها 14 مباراة على أرضه في العام 2023 ، وعلى القوة الهجومية الضاربة هذا الموسم بقيادة ماكينة الأهداف النرويجي هالاند هداف البطولة هذا الموسم حتى الآن برصيد 12 هدفاً.

هل يتمكن مانشستر سيتي من تكرار إنجاز اليونايتد؟

يحارب مانشستر سيتي هذا الموسم على ثلاث جبهات، فهو يسعى كما ذكرنا سابقاً لعبور ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والاقتراب أكثر فأكثر من لقبه الأول.

وعلى صعيد الدوري الإنكليزي بات السيتي قريباً جداً من إحراز لقبه الخامس في غضون ست سنوات على حساب أرسنال، في حين سيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنكلترا في الثالث من حزيران القادم.

فهل سيتمكن السيتي من تكرار إنجاز جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 1999 عندما حقق الثلاثية التاريخية؟ مباراة الريال ستكون بوابة الاقتراب من ذلك.

اقرأ أيضاً: إنفاقات تشيلسي الباهظة في الميركاتو الشتوي 2023 لم تحقق المطلوب.. فما هو سبب الأداء المخيب للآمال؟

ماذا عن وضعية الفريق الملكي ريال مدريد قبل هذه الموقعة ؟

بعد أن فقد ريال مدريد لقبه في الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي نادي برشلونة، يأمل في متابعة طريقه نحو النهائي الأَوروبي وتحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم بعد أن حقق لقب كأس الملك على حساب أوساسونا.

ويعوّل أنشيلوتي على التألق اللافت هذا الموسم لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور و تواجد المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة وصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش والحاسم البرازيلي رودريغو صاحب هدفي الموسم الماضي التاريخيين أمام السيتي لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي أمام أزرق مانشستر ومدرّبه غوارديولا.

مواجهات الفريقين في البطولة قبل المباراة

تقابل ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 9 مرات تقاسما خلالها الفوز ب 3 مباريات لكل فريق في حين حضر التعادل في ثلاث مباريات.

يذكر أن المباراة ستقام يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق.

محمد نتيفة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency