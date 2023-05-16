“أكاديمية الضحك” على خشبة مسرح القباني

دمشق-سانا

تفتح مسرحية “أكاديمية الضحك” بأسلوبها الفريد العديد من الأبواب الخفية وراء نصها الذي يعد من أهم أعمال الدراماتورغ والسيناريست المخرج الياباني المعاصر كوكي ميتاني، ليعدها ويترجمها ويخرجها الدكتور سمير عثمان الباش والتي تعرض حالياً على خشبة مسرح القباني بدمشق.

“أكاديمية الضحك” نموذج يشير إلى أسلوب ميتاني الخاص في كتابة الكوميديا كما تضيء بعض زوايا فكرة موضوعها الرئيسي وهو المسرح من خلال الصراع بين الكتابة والرقابة ولكن العمل لا يكتفي بمعالجة هذا الموضوع بل يثير أسئلة طريفة ويطرح العديد من المسائل الحيوية بالنسبة للمتلقي السوري والعربي.

أبطال العمل لجين اسماعيل وكرم حنون في تصريح لهما لمراسلة سانا تحدثا عن دورهما في العمل حيث يدور حول قصة كاتب يحاول جاهداً الحصول على ختم الموافقة من مسؤول الرقابة ليبصر نصه النور، لكن المسؤول غليظ الطباع يطلب منه تعديلات كارثية تذهب بالعمل الى موقع سخيف غير الذي كان يطمح إليه وسط مواقف كوميدية.

وأجاد بطلا العمل “اسماعيل وحنون” إيصال رسالة العمل بمنتهى الحرفية وهذا ليس بغريب عن لجين الذي لم ينقطع عن المسرح منذ سنة تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2015 حتى هذه اللحظة، والممثل الطموح “كرم حنون” الذي حصل على مركز متقدم بتخرجه من مدرسة الفن المسرحي بإشراف الدكتور الباش.

والمفارقة في هذه المسرحية أن المراقب الذي يتعامل معه الكاتب على أنه قاس وعديم الإحساس وجشع يتضح فجأة أنه يمتلك ضميراً حياً، حيث يتحول عبر سبعة لقاءات من شخص بعيد كل البعد عن الفن الى شريك في صناعة الكوميديا لينتهي العرض بأصوات ضحكات الجمهور وتقديم الزهور لمبدعي العمل احتراماً وتقديراً لهما.

ويستمر عرض مسرحية “أكاديمية الضحك” لغاية الـ 20 من أيار الحالي على خشبة مسرح القباني عند الساعة السادسة مساء.

مريم أحمد

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