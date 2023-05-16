السلطات الإيطالية تضبط نحو 3 أطنان من المخدرات مخبأة بشحنة موز

روما-سانا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم ضبط أكثر من 2700 كيلوغرام من المخدرات، كانت مخبأة في 70 طناً من الموز تم شحنها من الاكوادور.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن شرطة الجمارك قولها: إنها اشتبهت بحاويتين كانتا على متن سفينة شحن وصلت إلى ميناء جويا تاورو في مقاطعة ريدجو كالابريا، وتمكن الضباط من خلال استخدام آلات المسح بمساعدة كلب من كشف شحنة كوكايين بقيمة 800 مليون يورو أي ما يعادل 900 مليون دولار كانت مكدسة داخل الحاويات.

ولفتت شرطة الجمارك إلى أنها عثرت قبل أيام في الميناء نفسه على نحو 600 كيلوغرام من الكوكايين في ست حاويات كانت محملة بفواكه من الاكوادور.

يذكر أن ميناء جويا تاورو هو أحد أكثر الموانئ الايطالية ازدحاماً وهو تحت المراقبة نظراً لقربه من المدن التي توجد فيها قواعد لعصابات “ندرانجيتا” وهي واحدة من أقوى مهربي الكوكايين في العالم.

وقالت شرطة الجمارك إنها تمكنت منذ بداية عام 2021 حتى الآن من اعتراض ومصادرة 37 طناً من الكوكايين.

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