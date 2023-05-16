معرض للرسم والمشغولات الخشبية في جامعة البعث

حمص-سانا

ازدانت قاعة المعارض في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث في حمص اليوم برسومات ومشغولات الطلاب في المعرض الذي أقامه فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة، والذي ضم 200 لوحة رسم، وأعمالاً خشبية منوعة.

ولفت علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث لمراسلة سانا إلى أن المعرض يشكل فرصة للطلاب لعرض لوحاتهم ومشغولاتهم بهدف دعم وتنمية مواهبهم، مشيراً إلى أن اتحاد الطلبة في الجامعة يعمل على توفير كل الأجواء اللازمة ليبدع الطلاب إلى جانب دراستهم، وذلك من خلال احتضانهم ورعايتهم.

وأوضحت ساندي طنبري رئيس مكتب الفنون الفرعي باتحاد الطلبة أن عدد المشاركين في المعرض 13 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مبينة أن مكتب الفنون مهمته احتضان الشباب ودعمهم، وإبراز مواهبهم الأمر الذي يفسح المجال أمامهم للإبداع والتميز أكثر.

الطالبة رهام عبود قالت: “هذه المشاركة الأولى في معرض ضمن نطاق الجامعة التي هي المكان الهام الذي يتيح لأي موهبة الانطلاق نحو سوق العمل”، مضيفة: “إن مشاركتي تحملني مسؤولية أكبر لتطوير موهبتي وتحضير المزيد من الرسومات للمشاركة في معارض لاحقة”.

الطالبة الخريجة شيماء رختوان أكدت أنها شاركت بـ 20 لوحة ضمن هذا المعرض الفني الذي أتاح الفرصة للمواهب الطلابية تقديم أعمالها، مبينة أنها استخدمت عدة خامات من الألوان كالزيتي والمائي والحبر والخشب.

الطالب علي الخطيب قال: “المعرض فرصة مهمة بالنسبة لي ليتعرف الزوار من الجامعة وخارجها على منتجاتي الخشبية المتنوعة”، معتبراً أن المهنة الحرفية إلى جانب الشهادة العلمية باتت أمراً ضرورياً للشباب.

مثال جمول

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