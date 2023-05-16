وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 570 عسكرياً أوكرانياً وتدمير طائرتين حربيتين و22 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 570 عسكرياً أوكرانياً، وأسقطت طائرتين حربيتين، ودمرت 22 طائرة مسيرة وعدة معدات عسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية يوم أمس.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية الخاصة:

في محور كوبيانسك…..

-إحباط أعمال 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوغانسك وتصفية 60 جندياً أوكرانياً.

في محور كراسني ليمانسك….

– تصفية 65 جندياً أوكرانياً إضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع.

تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية في الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك، حيث صدت وحدات من لواء البندقية الآلي الرابع عشر هجمات للقوات الأوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، كما دمرت القوات الروسية ممراً، تم من خلاله نقل تعزيزات أوكرانية إلى مدينة أرتيوموفسك.

في محور دونيتسك ….

ووفق البيان:

-نفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية، ونفذت قوات المدفعية 74 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تمت تصفية 215 جندياً ومرتزقاً، وتدمير عدة مدافع.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه…..

خسرت القوات الأوكرانية 135 جندياً، وتم تدمير 3 مدافع ذاتية الدفع، كما تم إحباط أعمال مجموعات تخريبية أوكرانية في دونيتسك.

في محور خيرسون…..

– تصفية نحو 25 جندياً أوكرانياً وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع

-أسقطت المقاتلات الروسية طائرتين أوكرانيتين، في دونيتسك من طراز سو 24 وسو 25، وتم اعتراض سبعة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ هارم المضادة للرادار، وسبع قاذفات صواريخ هيمارس متعددة، وتم تدمير 22 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي دمر النظام الصاروخي باتريوت المضاد للطائرات بضربة من صاروخ فرط صوتي كينجال في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

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