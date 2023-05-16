كنعاني: إيران عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة أرنا عن كنعاني قوله رداً على سؤال صحفي بشأن الأخبار حول العلاقات بين إيران ومصر: إن وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لإيران، وهي المرجع الرسمي الوحيد لإعلان المواقف والآراء بخصوص العلاقات الخارجية.

وأضاف كنعاني: لا ينبغي أن نتصرف على أساس التكهنات، ولكن كما أعلنا سابقاً مرات عديدة فإن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية.

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