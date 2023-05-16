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قوات الأمن الروسي تضبط شخصاً حاول تهريب 24 كغ من الذهب

2023-05-16

موسكو-سانا

ضبطت قوات الأمن الروسي في مطار ديموديدوفا في موسكو شخصاً حاول تهريب 24 كغ من الذهب.

ونقل موقع RT عن بيان للسلطات الروسية قوله: “إنه تم إحباط محاولة تهريب ذهب إلى خارج روسيا في مطار دوموديدوفا الدولي، وتبين أن الشخص الذي حاول مغادرة الأراضي الروسية لديه سبائك من الذهب مخبأة في أمتعته الشخصية بوزن إجمالي يبلغ أكثر من 24 كيلوغراماً، قيمتها المقدرة تتجاوز 126 مليون روبل”.

ووفق البيان تم إدراج القضية تحت بند تهريب سلع وموارد ذات أهمية استراتيجية، وتم اعتقال الرجل.

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