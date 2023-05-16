SCS-NET

الصحة العالمية تحذر من استغلال بيانات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى قرارات متحيزة

2023-05-16

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من استغلال بيانات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية العامة للتوصل إلى قرارات قد تكون متحيزة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في بيان: “هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية كأداة لدعم القرار ولتحسين الرعاية التشخيصية”، داعية إلى الحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة: “إن البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي ربما تكون متحيزة، وتولد معلومات مضللة أو غير دقيقة، ويمكن إساءة استخدام النماذج لتوليد معلومات مضللة”.

وشددت المنظمة على ضرورة تقييم مخاطر استخدام أدوات النماذج اللغوية الكبيرة، مثل (تشات جي بي تي) لحماية وتعزيز رفاهية الإنسان وحماية الصحة العامة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

شركة صينية تطلق نموذجاً لغوياً يعمل بالذكاء الاصطناعي

بكين-سانا كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيات الصوت والكلام الذكية “آي فلاي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved