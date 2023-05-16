الصحة العالمية تحذر من استغلال بيانات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى قرارات متحيزة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من استغلال بيانات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية العامة للتوصل إلى قرارات قد تكون متحيزة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في بيان: “هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية كأداة لدعم القرار ولتحسين الرعاية التشخيصية”، داعية إلى الحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة: “إن البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي ربما تكون متحيزة، وتولد معلومات مضللة أو غير دقيقة، ويمكن إساءة استخدام النماذج لتوليد معلومات مضللة”.

وشددت المنظمة على ضرورة تقييم مخاطر استخدام أدوات النماذج اللغوية الكبيرة، مثل (تشات جي بي تي) لحماية وتعزيز رفاهية الإنسان وحماية الصحة العامة.

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