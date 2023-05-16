الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يستغل صمت المجتمع الدولي للإمعان في جرائمه

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير للإمعان في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يدعو فيها المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة لمدينة القدس الخميس القادم، وتحريضه المتواصل لاغتيال الفلسطينيين، معربة عن استنكارها الشديد لصمت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان تجاه هذه التصريحات.

وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تصعيد الأوضاع، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس.

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