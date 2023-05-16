الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز عن إسقاط مسيرة أوكرانية في بلدة كلينتسي الواقعة في المقاطعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغوماز قوله: إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، ما تسبب فقط بتضرر شرفة أحد المباني السكنية دون وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ضباط الشرطة تعرضوا لهجوم من طائرة مسيّرة أوكرانية في قرية خورومنيي بالمقاطعة ذاتها بعد توجههم لتأدية واجبهم في موقع كان تم استهدافه من قبل القوات الأوكرانية، لافتة إلى أن الاستهداف أدى الى تضرر سيارتين دون إصابات.

يذكر أن المواقع المدنية في المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

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