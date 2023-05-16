أجواء حارة في المنطقة الساحلية وربيعية في باقي المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتبلغ ذروتها في المنطقة الساحلية بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 دجات مئوية، بينما تكون اعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً في المنطقة الساحلية وربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً في باقي المناطق وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، بينما تميل للانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الثلاثاء الاربعاء الخميس دمشق 30 / 18 34 / 16 30 / 14 القنيطرة 29 / 17 29 / 13 23 / 10 درعا 33 / 19 35 / 17 28 / 14 السويداء 32 / 16 33 / 13 26 / 10 حمص 35 / 20 35 / 19 27 / 15 حماة 34 / 19 36 / 20 28 / 17 الحسكة 33 / 19 36 / 23 38 / 25 اللاذقية 32 / 20 28 / 17 25 / 15 طرطوس 33 / 19 30 / 17 25 / 16 حلب 30 / 18 34 / 19 29 / 14 إدلب 33 / 19 37 / 19 28 / 14 دير الزور 34 / 20 38 / 24 39 / 26 الرقة 33 / 18 37 / 22 34 / 20

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