رايباكينا تتأهل لدور الثمانية من بطولة روما للتنس

روما-سانا

تأهلت الكازاخية يلينا رايباكينا إلى دور الثمانية من بطولة روما المفتوحة للتنس.

وجاء تأهل رايباكينا بعد فوزها اليوم على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 -3 و6 -3.

وفي مباريات أخرى تأهلت الروسية فيرونيكا كودميرتوفا للدور ذاته بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بنتيجة بمجموعتين مقابل لا شيء 6 -2 و6 -2.

كما فازت البرازيلية بياتريس مايا على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين نظيفتين 6 -3 و6 -3 واللاتفية يلينا أوستبيانكو على الروسية داريا كستكينا بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6 – 4 و4 -6 و6 -صفر.

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