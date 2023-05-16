ليفربول يقسو على ليستر ويواصل طرق باب دوري الأبطال

لندن-سانا

فاز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة اليوم في ختام المرحلة الـ 36 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وصنع النجم المصري محمد صلاح الأهداف الثلاثة الأول والثاني لزميله كورتس جونز في الدقيقتين 33 و36 والثالث لترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 71.

والفوز هو السابع توالياً لليفربول ليواصل طرق باب دوري الأبطال آملاً في تعثر صاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون في 28 الحالي.

كما أصبح رصيد ليفربول 65 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لكن الأخيرين يملكان في جعبتيهما مباراتين مؤجلتين في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهدداً فعلياً بالهبوط.

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