غروشكو: استمرار الغرب بضخ الأسلحة لنظام كييف محاولة لإعفاء نفسه من المسؤولية

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن استمرار الغرب بضخ كميات كبيرة من الأسلحة لنظام كييف الفاشي دون تفكير هو محاولة لإعفاء نفسه من المسؤولية عن الأزمة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غروشكو قوله اليوم: “إن تراجع الغرب عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة في هذه المرحلة هو بمثابة اعتراف بأخطائهم وتورطهم في تأجيج الصراع” لافتاً إلى أن الغرب قادر على فعل ذلك لكنه لا يريد.

وأضاف غروشكو: إن روسيا تأقلمت منذ فترة طويلة مع التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا والدول الغربية حول ما تصفه بالنصر الحتمي والوشيك للقوات الأوكرانية وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار تحت أعباء العقوبات، وحول العزلة الدولية الروسية المزعومة، مشيراً إلى أن كل هذه التصريحات ما هي إلا محاولة لإقناع أنفسهم وشعوبهم بأحلامهم إضافة إلى أن النخب السياسية الأوروبية اتبعت مسار محاولة إقناع مواطنيها بصحة مسارها لتدمير أسس الأمن الإقليمي والدولي.

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