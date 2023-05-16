إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في رام الله إحياء لذكرى النكبة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة شمال غرب مدينة رام الله خرجت إحياء للذكرى الـ 75 للنكبة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح، واعتدت على المشاركين بالمظاهرة بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

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