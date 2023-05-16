في ذكرى النكبة: تونس تؤكد موقفها الثابت بدعم القضّية الفلسطينية

تونس-سانا

أكدت وزارة الخارجية التونسية موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف ولا سيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وإنهاء احتلال الأراضي العربية.

ودعت الخارجية التونسية في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة إلى ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات الدولية إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني معربة عن إدانتها الاستهداف الممنهج للفلسطينيين والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وطالبت الخارجية التونسية المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ومساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال عليها وحملها على وقف أنشطتها ومخططاتها الاستيطانية واحترام القانون الدولي الإنساني.

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