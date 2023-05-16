مسرحية (جحا والأصهب) كوميديا شعبية لزيناتي قدسية على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

قدمت مديرية المسارح والموسيقى والمسرح القومي بحمص اليوم العرض الأول لمسرحية “جحا والأصهب” تأليف وإخراج زيناتي قدسية على خشبة مسرح دار الثقافة بحمص.

العرض الذي حضره جمهور كبير يحكي عن شخصية جحا التي تتسلم ولاية إحدى القرى في أحد الأزمنة وتعالج فيها القضايا الاجتماعية ومواطن الخلل على طريقتها الخاصة بأسلوب كوميدي وبسيط وقريب من المشاهد.

الفنان زيناتي قدسية الذي لعب دور جحا قال في تصريح لمراسلة سانا: إن الكوميديا الشعبية تحاكي دوماً أوجاع الناس والقضايا العامة.

وتحدث قدسية عن المسرحية مبيناً أنه في إحدى الولايات قرر أحد الولاة أن يعين جحا وكيلاً على قرية ليأتي حجا إلى هذه القرية ويبدو أن الوكيل يكتشف أن هناك فساد في هذه القرية يتفاجئ ويبدأ بمعالجة هذه القضايا.

المخرج المساعد في العمل مثال جمول لفتت إلى الجهود المبذولة كتابة وإخراجاً وتمثيلاً مبينة أن الفريق عمل كيد واحدة مقدماً مختلف المقترحات والملاحظات للوصول إلى المراحل الأخيرة من العمل ونيل إعجاب الجمهور الذي تابع بكل شغف وحب.

بدوره أشار الممثل إفرام دافيد إلى أنه يجسد دور “الآغا نوري” الإنسان المتسلط المسيطر والمهيمن والمستغل مبيناً أن الشخصية ترمز إلى الهيمنة الأمريكية على العالم.

وتحدث الممثل بشار المنصور عن دوره “مرهج الطباخ” الذي يتقرب من جحا لأن فيه ما يشبهه من ذكاء وحنكة مبيناً أن المشاركة إلى جانب الفنان زيناتي قدسية بعمل مسرحي هي فرصة هامة تفتح آفاق العمل المسرحي بكل أبعاده.

لارا أحمد

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