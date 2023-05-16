أمسية موسيقية عن مقام البياتي في حلب

حلب-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع مديرية التراث اللا مادي في وزارة الثقافة “ليالي المقامات” خلال أمسية موسيقية على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية بمشاركة عازفين ومطربين بقيادة المايسترو عبد الحليم حريري.

ولفت رئيس مجلس فرع حلب لنقابة الفنانين وقائد الفرقة الموسيقية عبد الحليم حريري في تصريح لمراسل سانا أن مقام البياتي تميز بأنه مقام عربي بامتياز، وله علاقة وثيقة بأغاني الفرح من دبكات وغيرها، مضيفاً: إن مقام البياتي قُدم للجمهور عبر أغانٍ متداولة ومحبوبة بهدف ترسيخ المقامات الأصيلة في ذاكرة الجمهور.

كما أشار المطرب عبود حلاق إلى أهمية الأمسية في الحفاظ على التراث وإبقائه حياً في ذاكرة الجمهور.

بينما بيّن الموسيقي حمدي الشاطر من الفرقة الموسيقية أنّ لمقام البياتي طابعاً خاصاً، ويظهر جلياً في مختلف الأنماط الغنائية العربية كالقدود والأغاني الرومانسية والمرحة.

بدوره قال مدير ثقافة حلب جابر الساجور: إن ليالي المقامات تنطلق من مقام البياتي، وتستمر بفتح النوافذ على بقية المقامات العربية التراثية لتشكل ندوة ثقافية بطابع موسيقي يقدم للجمهور لرفع الذائقة الثقافية والفنية بالعودة إلى الجذور الأصيلة للفن.

أوهانيس شهريان

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