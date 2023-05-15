الجيش الروسي يدمر 21 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 21 مسيرة أوكرانية، وصواريخ أمريكية، وصاروخ بريطاني الصنع بعيد المدى، وإسقاط مروحيتين في دونيتسك، والقضاء على نحو 650 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستون شادو بريطاني الصنع، وعشر قاذفات صواريخ هيمارس خلال الساعات الأخيرة”.

ولفتت الوزارة إلى أن قوات كييف قصفت عدة مرات أهدافا مدنية في لوغانسك بالصواريخ البريطانية التي أكدت سابقاً أنها لن تستخدمها ضد المدنيين.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية وعلى محور كوبيانسك أحبطت أعمال 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وقضت على 145 جندياً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك، ودمرت مدافع هاوتزر دي 20 وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت أيضاً على مجموعتي تخريب واستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية، ضمتا 75 جندياً، إضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع ومدفع هاوتزر في محور كراسني ليمانسك.

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