افتتاح حديقة في مدرسة عثمان بن عفان في حي حلب الجديدة

حلب-سانا

افتتحت اليوم في مدرسة عثمان بن عفان بحي حلب الجديدة حديقة مدرسية، تضم عدداً من الأشجار المثمرة والمزروعات والخضراوات المتنوعة، كما قدم التلاميذ رقصة فنية لبانوراما الورد، ومسرحية بعنوان الشجرة والعصفور.

الحديقة المدرسية تمت زراعتها بالتعاون بين الطلاب والأطر التربوية في المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال إعادة تدوير مخلفات البيئة من إطارات وخزانات مياه تالفة وتخصيصها كأحواض للزراعة.

وأوضح مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أنه ضمن خطة وزارة التربية لزيادة المساحات الخضراء في المدارس، نفذت مديرية التربية في المدارس عدداً من المبادرات التي تساهم في تحفيز الطلاب على الاهتمام بالنباتات وزراعتها والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن مبادرة اليوم تضمنت أيضاً الاستفادة من التوالف البيئية، وإعادة تدويرها، وعززت أهمية العمل الجماعي لدى المشاركين.

بدورها تحدثت مديرة البيئة المهندسة خلود عويد عن أهمية الحفاظ على الشجرة والمساهمة في زيادة المساحات الخضراء في المحافظة، وتشجيع التلاميذ على المشاركة في زراعة الأشجار.

وبينت الموجهة التربوية المشرفة على المدرسة علياء لبابيدي أنه تمت زراعة عدد من الأشجار المثمرة والحمضيات من قبل تلاميذ المدرسة، حيث عملت كل شعبة على اختيارها وتقديم الرعاية لها وسقايتها، لافتة إلى أن الهدف من هذه الفعالية رفع وعي الطفل نحو البيئة وجودة التعليم وربطه بالواقع.

بريوان محمد

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