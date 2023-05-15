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زيادة حمولات السيارات الشاحنة الناقلة للقمح والشعير بنسبة 25%

2023-05-15

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة لمادتي القمح والشعير لصالح (المؤسسة السورية للحبوب-المؤسسة العامة للأعلاف) في كافة المحافظات من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول التقيد بالحمولات المحورية، وذلك بزيادة الحمولات بنسبة 25% كحد أقصى عن الحمولات المحورية التي حددتها وزارة النقل للسائقين الراغبين بذلك، اعتباراً من 1-6-2023 وحتى 31-8-2023.

وفيما يتعلق بالسيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لصالح الجهات العامة فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية.

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