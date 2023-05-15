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طقس الغد.. أجواء حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

2023-05-15

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 32 /17
المنطقة الجنوبية 32 /16
المرتفعات الجبلية 25 /13
المنطقة الوسطى 33 /16
المنطقة الساحلية 31 / 19
المنطقة الشمالية 32 /18
منطقة الجزيرة 33 /18
المنطقة الشرقية 35 /21
منطقة البادية 34 /20

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