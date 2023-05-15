محافظ الحسكة يبحث مع منظمة العمل ضد الجوع زيادة الدعم المقدم في المجال الإغاثي لأبناء المحافظة

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح مع نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في سورية هايدي صادق إمكانية زيادة الدعم المقدم من المنظمة لأبناء المحافظة، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن الحصار الجائر المفروض على الجمهورية العربية السورية.

ودعا صيوح إلى ضرورة توسيع المشاريع التي تنفذها المنظمة في المجال الإغاثي ليشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأشد فقرا، والاستمرار بنقل المياه وتعبئة الخزانات المنتشرة في الأحياء وزيادة عددها، وخاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة استهلاك المياه بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب، وإدخال مشاريع النظافة ضمن الدور الذي تنفذه المنظمة في المنطقة والعمل على دعم مجلس المدينة من خلال تقديم آليات نظافة وعربات وحاويات وإصلاح الآليات.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار التعاون بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومنظمة العمل ضد الجوع، وتقديم كل التسهيلات الممكنة ليقوم مكتب المنظمة بدوره بالشكل المطلوب ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، داعياً إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بتعبئة المياه في الخزانات وأماكن تموضعها، بحيث تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وطالب مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة المهندس محمود العكلة بزيادة كمية المياه المقدمة لأبناء محافظة الحسكة في ظل استمرار وقف الضخ من محطة مياه علوك، والتركيز على الأحياء التي لا تصلها المياه خلال فترة الضخ، وخاصة الأحياء الجنوبية، داعيا مكتب المنظمة إلى توسيع مشروع صيانة غاطسات آبار الريف التابعة للمؤسسة، وتزويد الآبار بمجموعات توليد تعمل على الطاقة الشمسية لضمان استمرار ضخ المياه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency