الشيخ قاسم: الشعب الفلسطيني أثبت جدارته بالنصر والتحرير

بيروت-سانا

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ “الشعب الفلسطيني المقاوم أثبتَ مجددا جدارته بالنصر والتحرير”، منوهاً بنجاح حركات المقاومة الفلسطينية، ووحدتها بتثبيت معادلة الردع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ قاسم في تصريح اليوم: “إنّ المقاومة في فلسطين المحتلة والمنطقة تُراكم إنجازاتها الاستراتيجية في مواجهة الهيمنة الأمريكية والكيان الصهيوني”.

ودعا الشيخ قاسم إلى استثمار توجه المنطقة نحو التفاهم والاستقرار والحوار في لبنان لانتخاب رئيس الجمهورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency