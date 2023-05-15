القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً في نينوى

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية اليوم هجوماً لمجموعة إرهابية في محافظة نينوى شمال البلاد، وقضت على أحد إرهابيي المجموعة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أورده موقع السومرية نيوز بأن مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى قضاء النمرود في محافظة نينوى، وقتل أحد عناصرها الإرهابية.

وكانت قوات الأمن العراقية فككت أمس شبكة إرهابية خطيرة في محافظة ديالى شرق البلاد.

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