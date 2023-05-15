ليمجارونرات يعلن فوز حزبه بالانتخابات التايلاندية واستعداده لمنصب رئاسة الوزراء

بانكوك-سانا

أعلن رئيس حزب المعارضة التقدمي في تايلاند بيتا ليمجارونرات فوزه في الانتخابات التشريعية واستعداده ليصبح رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال ليمجارونرات البالغ من العمر 42 عاماً خلال مؤتمر صحفي في بانكوك اليوم: “أنا بيتا ليمجارونرات رئيس الوزراء القادم لتايلاند، ونحن مستعدون لتشكيل حكومة”، متعهدا بأن “يكون رئيس وزراء للجميع”.

وأشار إلى أنه تحدث مع ثاكسين شيناواترا رئيس حزب (فيو تاي) لتشكيل ائتلاف من ستة أحزاب، يشغل 309 مقاعد من أصل 500 في مجلس النواب.

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