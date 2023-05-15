مجلس الانتخابات في تركيا يعلن تقدم أردوغان على منافسه أوغلو

أنقرة-سانا

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ولكن بنسبة لا تمكنه من تأكيد فوزه في الانتخابات من الجولة الأولى.

وحسب رئيس المجلس أحمد يينير فإن فرز 99 بالمئة من الأصوات أظهر حصول أردوغان على 49.4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل كليتشدار أوغلو على 44.96 بالمئة، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50 بالمئة من الأصوات المطلوبة، وبذلك تستعد تركيا لجولة ثانية من الانتخابات من المقرر أن تجري في الـ 28 من الشهر الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تركيا 64 مليون ناخب، كان عليهم اختيار أعضاء برلمانهم أيضاً في كل أنحاء هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة.

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