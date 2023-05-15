بوشيلين: القوات الروسية سيطرت على مرتفعات في غرب أرتيوموفسك

دونيتسك-سانا

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك، وسيطرت على عدد من المرتفعات المهمة في القطاع الغربي من المدينة التي كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

وأفاد بوشيلين في حديث لقناة (روسيا 24) حسب وكالة تاس بتحسن موقف القوات الروسية كذلك في اتجاهات أفديفسكي ومارينسكي، مشيراً إلى أن جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لمقاومة القوات الروسية باءت بالفشل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قال أمس: إن القوات المسلحة الروسية صدت جميع الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم يسمح بأي اختراقات.

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