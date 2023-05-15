منتخبنا في السباحة يضيف ميدالية جديدة في بطولة التشيك الدولية

براغ-سانا

أضاف السباح السوري أسامة طرابلسي الميدالية الفضية في سباق 200 م متنوع لمنتخبنا في بطولة التشيك الدولية، مسجلاً رقماً سورياً جديداً وقدره 2.9.47، علماً أن الزمن السابق باسمه وقدره 2.10.97.

كما أحرز ليث لقموش المركز الرابع في سباق 200 م ظهر بزمن وقدره 2.10.58.

وكان منتخبنا حقق أمس ذهبية عبر طرابلسي بسباق 400 متر متنوع وبرونزية عبر عمر عباس بسباق 100 متر حرة.

يشار إلى أن بعثة منتخبنا الوطني للسباحة المشاركة في البطولة هي تحت إشراف المدرب محمد ماردنلي.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency