توزيع 6 آلاف شتلة زعتر وبندورة على أسر وأصحاب مشروعات زراعية صغيرة بالسويداء

السويداء-سانا

وزعت الأمانة السورية للتنمية ومبادرة معاً للاكتفاء الذاتي في السويداء اليوم نحو 5 آلاف شتلة زعتر خليلي وألف شتلة بندورة مجاناً على 100 أسرة من 23 قرية بالمحافظة إضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع الزراعية متناهية الصغر والمهتمين بالزراعة .

وأشار منسق برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية سعيد كحل لمراسل سانا إلى أن التوزيع يأتي بهدف نشر زراعة الزعتر وتشجيع الزراعات المنزلية التي تحقق الاكتفاء الذاتي وذلك بغية دعم الأهالي في القرى المستهدفة للقيام بالزراعة .

ولفتت منسقة مبادرة معاً للاكتفاء الذاتي الدكتورة ربيعة زحلان في تصريح مماثل إلى أن التوزيع يأتي استمرارية لخطة تم وضعها بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية، وبدأت قبل سنوات بهدف التوسع الأفقي بزراعة الزعتر لتحقيق الاكتفاء منه للأغراض الطبية والغذائية .

وتخلل عملية التوزيع في أحد المشاتل الخاصة توزيع نشرات تعريفية حول نبات الزعتر الخليلي وطريقة زراعته .

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