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برشلونة يفوز على إسبانيول ويضمن لقب الدوري الإسباني

2023-05-14

مدريد-سانا

ضمن نادي برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف لهدفين.

وسجل أهداف برشلونة كل من ليفاندوفيسكي هدفين واليخاندرو بالدي وجول كوندي بالدقائق 20 و25 و40 و53 على التوالي، في حين سجل هدفي اسبانيول خابي بوادو وخوسيليو بالدقيقتين 73 و 93 من وقت المباراة.

وقبل أربع جولات من نهاية المسابقة أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

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