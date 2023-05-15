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مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

2023-05-14

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أراضي الفلسطينيين الزراعية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور لوكالة وفا: إن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة مسافر يطا واعتدوا على الأراضي الزراعية وقطعوا عددا من الأشجار المثمرة.

ويقتحم المستوطنون يومياً البلدات والقرى الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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