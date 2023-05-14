الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة

دمشق-سانا

أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء تظهر حجم النفاق وازدواجية المعايير التي ينتهجها الذين يتبجحون بشعارات مضللة عن حقوق الانسان والشرعية الدولية.

وجدد الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى نيل حقوقه الكاملة، مطالباً بالتدخل العاجل من قبل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية لوقف هذا العدوان والارهاب الآثم وسوق مرتكبيه وداعميه إلى المحاكمات.

واستشهد 33 فلسطينياً بينهم ستة أطفال وأصيب أكثر من 150 منهم 35 طفلاً جراء العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة بين التاسع والـ 13 من أيار الجاري إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية.

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