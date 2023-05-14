مشاركون في معرض سينكس: المعرض نافذة للصناعيين لترويج منتجاتهم والتواصل المباشر مع المستفيد

دمشق-سانا

أكد مشاركون في المعرض الصناعي السوري الدولي سينكس المقام ضمن سلسلة معارض سورية التخصصية أهمية المعارض كنافذة تسويقية للصناعيين يروجون من خلالها لمنتجاتهم ويحققون تواصلا مباشرا مع المستفيد فضلاً عن التعرف على تجارب غيرهم من المشاركين.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى المهندس علي عباس إلى الحضور اللافت الذي يحققه القطاع العام بمختلف شركاته في جميع المعارض المتعلقة بالصناعة مما يدل على قوة هذا القطاع وقدرته على المنافسة مبيناً أن شركة بردى التي تسعى لطرح منتجات جديدة باستمرار تلبي احتياجات الأسرة السورية ستطلق قريباً الطباخ الليزري كمنتج جديد يضاف إلى منتجاتها في السوق المحلية.

نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب ومدير شركة ماك سير دركلت للصناعات الهندسية تيسير دركلت قال: “حريصون على المشاركة في جميع المعارض ذات الصلة بعملنا كونها تمثل نافذة تسويقية لنا كصناعيين نحقق من خلالها التواصل المباشر مع المستفيد من الخدمة أو المنتج الذي نقدمه الأمر الذي يمكننا من معرفة رجع الصدى ويسهل علينا إجراء التعديلات في خطوط الإنتاج والاستفادة من الأفكار المطروحة ومواكبة التطور التقني الحاصل في عالم الصناعة”.

مدير عام مؤسسة يمان الصناعية المتخصصة بصناعة مراجل البخار ومعامل الأغذية محمد معاذ جبر لفت إلى التنوع اللافت الذي تشهده معارض سورية التخصصية خاصة معرض سينكس لناحية المشاركين والزوار من صناعيين ومستثمرين وتجار يرغبون بالتعرف على كل جديد في عالم الصناعة الأمر الذي يدل على قوة الصناعة السورية والثقة الكبيرة بمنتجاتها التي بدأت تعود إلى ألقها وتنافسيتها في الأسواق محلياً وخارجياً بعد سنوات الحرب.

من جهتها أوضحت مديرة قسم خطوط الإنتاج في شركة آي هيت الإيرانية المهندسة دارين الشيخ علي أن مشاركتهم تأتي في إطار تعزيز التواصل الاقتصادي أكثر بين الشركات السورية والإيرانية وقالت: “شركتنا تجارية تم إنشاؤها لتكون جسر وصل بين الاقتصادين السوري والإيراني ونحن نقدم خدماتنا للشركات السورية المتعلقة بالآت وخطوط الإنتاج ومكنات الحقن مع تقديم تسهيلات مالية وضمانات للمتعاملين مع الشركة بما يحقق الفائدة المشتركة لنا ولهم”.

وكانت فعاليات سلسلة معارض سورية التخصصية انطلقت مساء الخميس الماضي حيث تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بدعم من وزارات الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والصناعة وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وتضم السلسلة التي تستمر حتى نهاية يوم غد مشاركات من نحو 150 شركة محلية وعربية وأجنبية تتوزع على معارض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية سيريا إنيرجي والمعرض الصناعي السوري الدولي سينكس والمعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية تكنوبيلد وتفتح المعارض أبوابها للزوار يومياً من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى العاشرة والنصف ليلاً مع مواصلات مؤمنة مجاناً من خلال باصات تنطلق على رأس الساعة من تحت جسر السيد الرئيس.

لؤي حسامو

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